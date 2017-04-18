В Маарду увеличен фонд зарплат работников бюджетных учреждений

На сегодняшнем заседании Маардуского горсобрания депутаты приняли первый дополнительный бюджет города на 2017 год, который предусматривает увеличения фонда заработной платы для работников подведомственных учреждений города на 10%. Это решение затрагивает около 350 работников.

Увеличение фонда зарплат коснется всех работников школ Маарду (логопедов, психологов, библиотекарей, социальных педагогов, уборщиков, руководителей работы по интересам, лаборантов и др), а также всех работников Маардуских детских садов, Маардуского социального дома, Маардуской школы искусств, Маардуского центра культуры и информации и Маардуской городской библиотеки.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, этим решение город выражает признательность людям и дает высокую оценку их важной работе. ”Для того, чтобы работа на благо города стала бы более привлекательной для молодых специалистов, и чтобы город мог достойно вознаграждать тяжелый труд всех работников, повышение зарплат является необходимым шагом”, — сообщил мэр. ”Мы проанализировали тщательно возможности городского бюджета и несмотря на ограниченность финансовых ресурсов мы смогли найти средства, необходимые для повышения фонда заработной платы этих работников начиная с апреля 2017 года”, — добавил Архипов.

Работники городских подведомственных учреждений (кроме оплачиваемых из государственного бюджета руководителей школ и педагогов) получают зарплату из бюджета местного самоуправления. В 2016 году размер фонда заплат этих специалистов в бюджете города составил 3 483 539 евро. Рост минимальной заработной платы в 2017 году увеличил расходы города на 9.3%. Сегодняшнее решение горсобрания увечило планируемые расходы на оплату труда специалистов подведомственных учреждений еще на 10%. В этом году расходы города на выплату заработной платы специалистам, работающим на благо города, возрастут в общей сложности на 466 696 евро

Шкала заработной платы работников Маардуской мэрии не изменится.

