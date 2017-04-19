В Маарду упростили порядок получения пособия по рождению ребенка

На вчерашнем заседании Маардуского горсобрания было изменено постановление о порядке выплаты социальных пособий из городского бюджета. Новое постановление существенно упрощает условия получения пособия по рождению ребенка.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, с рождением ребенка у молодых родителей возникают большие расходы, поэтому упрощение получения городского пособия по рождению является обоснованным и необходимым шагом. ”Рождение каждого ребенка очень важно для города. Для того, чтобы упростить жизнь молодых родителей и предотвратить возникновение ситуаций, когда семьи остаются без пособия только потому, что оба родителя не успели вовремя зарегистрироваться в Маарду, мы сделали предложение горсобранию упростить порядок получения пособия по рождению”, — сообщил мэр.

”Наше предложение получило поддержку депутатов и теперь ходатайствовать о пособии по рождению ребенка может родитель, который по данным регистра народонаселения являлся жителем Маарду за 6 месяцев до рождения ребенка. Второй родитель может теперь зарегистрировать в Маарду непосредственно перед рождением ребенка”, — добавил Владимир Архипов.

Одноразовое пособие по рождению ребенка в Маарду составляет 384 евро (на первого и второго ребенка); 1152 евро (на третьего и четвертого ребенка) и 1536 евро (на пятого и последующего ребенка).

Пособие по рождению ребенка выплачивается в двух равных частях. Первая часть выплачивается при рождении ребенка, и вторая при достижении им возраста одного года при условии, что один из родителей был зарегистрирован в Маарду не менее чем за шесть месяцев до рождения ребенка. Второй родитель может зарегистрироваться жителем Маарду непосредственно перед рождением малыша. Ребенок с рождения должен быть зарегистрирован в регистре народонаселения по одному адресу с заявителем.

Информацию относительно порядка регистрации в Маарду можно найти на сайта горуправы.