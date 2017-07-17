В Маарду торжественно откроют памятник Георгию Быстрову

17 июля Маарду отмечает 37-ю годовщину получения статуса города, в рамках которой в парке Келламяэ состоится открытие памятника Георгию Быстрову. Начало тожественной церемонии в 15:00, сообщает горуправа Маарду.

По мнению мэра Маарду Владимира Архипова, город может по праву гордиться своим прошлым, в котором большую роль сыграл многолетний руководитель города Георгий Быстров.

”Его имя навсегда вошло в историю Маарду, и многие люди будут помнить обо всем хорошем, что Быстров сделал для нашего города. Открытие памятника станет первым мероприятиям из серии приуроченных к празднованию Дня города событий, которые пройдут в Маарду на этой неделе”, — сообщил мэр.

”Приглашаю всех маардусцев и гостей нашего города в субботу, 22 июля, в парк Келламяэ, где в течение всего дня пройдет массовый народный праздник”, — добавил Архипов.

По просьбам многочисленных горожан мэрия Маарду приняла решение увековечить память Георгия Быстрова и установить ему памятник в городском парке Келламяэ. В прошлом году состоялся конкурс на поиск лучшего скульптурного решения, победителем которого был выбран бронзовый бюст Александра Литвинова. Стоимость изготовления памятника на постаменте составила около 24 800 евро.