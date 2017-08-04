В Маарду сторонники Сависаара создают избирательный союз

Заместитель председателя Центристской фракции Городского собрания Маарду, депутат Николай Дегтяренко сообщил о создании в Маарду избирательного союза, поддерживаемого Эдгарм Сависааром.

”Мне было предложено возглавить избирательный союз в Маарду, поддержанный Эдгаром Сависааром. В связи с этим я выхожу из состава Центристской фракции Городского собрания Маарду и складываю с себя полномочия заместителя председателя фракции. При этом я сохраняю членство в Центристской партии и со своей командой остаюсь верен тем идеалам, которые провозглашала Центристская партия именно под руководством Эдгара Сависаара", — сообщил Дягтеренко посредством пресс-релиза.

”Этот шаг для меня является вынужденным, но он продиктован драматическими процессами, которые происходят в рядах Центристской партии после фактического отстранения от руководства основателя партии Эдгара Сависаара. Я не могу смириться с лицемерной политикой партийных функционеров, которые на словах клянутся в верности Эдгару Сависаару, но на деле принесли его в жертву своему необузданному желанию власти и денег. Эдгар Сависаар — это больше, чем историческая персона, это символ для русскоязычных избирателей Эстонии".

"Центристская партия во главе с Сависааром привлекла в свои ряды многих русских политиков и стабильно собирала большую часть голосов русскоязычных избирателей Эстонии […] К счастью, на сегодняшний день у Сависаара остались сторонники в рядах Центристской партии, а самое главное, они не предали принципов политики Сависаара, готовы работать на благо всех жителей Эстонии, смело и последовательно отстаивать свою позицию, которая близка и понятна и русским, и эстонцам”, — заявил Дегтяренко.