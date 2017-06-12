В Маарду стартовал конкурс на самый красивый дом

Маардуская мэрия объявила традиционный конкурс ”Красивый дом Маарду 2017”, в ходе которого будут выбраны и награждены самые красивые частные дома и садовые участки, многоквартирные дома, а также здания предприятий и учреждений, которые могут служить хорошим примером для других владельцев домов. Кандидатуры на конкурс можно подавать до 15 июля 2017-го.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, конкурс ставит своей целью развитие культуры домохозяйств и объединяет горожан. ”В Маарду очень много красивых, ухоженных и самобытных домов и участков, владельцы которых достойны поощрения. Для того, чтобы определить самые красивые дома Маарду нам нужна помощь жителей города”,- сообщил мэр. ”Я приглашаю всех горожан активно участвовать в конкурсе и сообщать нам о самых ухоженных и необычных частных домах и садовых участках, многоквартирных домах, а также зданиях предприятий и учреждений”,- добавил он.

Маардуская горуправа принимает предложения горожан о том, какие дома и другие объекты могут быть достойны звания ”Красивый дом Маарду 2017” до 15 июля по электронной почте linnavalitsus@maardu.ee или на бумажном носителе. Для участия в конкурсе необходимо сообщить точный адрес здания или участка, а также полное имя человека, который предлагает наградить конкретный объект.

Специально созданная комиссия конкурса рассмотрит все заявки и выберет из предложенных домов самые красивые. При оценке зданий будут учитываться общий внешний вид строения; озеленение и порядок на окружающем участке; наличие ограждений, игровых площадок, скамеек и др.; оригинальность идеи и общее влияние на городскую среду.

Победителям в каждой категории на городской осенней ярмарке будут вручены денежные призы и памятные доски ”Красивый дом Маарду”.