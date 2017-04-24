В Маарду состоится бесплатная юридическая консультация для руководителей КТ

Во вторник, 25 апреля, в Маардуском центре досуга (Keemikute 12b) состоится юридический семинар-практикум для руководителей квартирных товариществ. Тема семинара — ”Основные юридические проблемы квартирных товариществ и правовые способы их решения”. Начало мероприятия в 18.00. Участие в семинаре бесплатное.

По словам директора маардуского Центра культуры и информации Максима Волкова, в рамках семинара-практикума представители руководства КТ смогут получить бесплатную консультацию профессиональных юристов по широкому спектру вопросов. ”Управление квартирным товариществом часто связано с необходимостью знать юридические нюансы и тонкости законодательства для успешного решения проблем, и отрадно, что мэр Маарду Владимир Архипов поддержал идею проводить мероприятия, во время которых руководители КТ смогут бесплатно получать самую актуальную информацию из первых рук”, — отметил Максим Волков.

В рамках предстоящего семинара будут в первую очередь рассмотрены такие важные темы как взыскание долгов в КТ, какие решения принимаются общим собранием, а какие всеми собственниками, как проходят взаимозачеты внутри КТ, ущерб товариществу и т.д. На вопросы ответит руководитель юридического бюро Progressor Данил Липатов.