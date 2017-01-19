Сегодня в зале Маардуского центра досуга состоялся уже ставший традиционным торжественный прием новорожденных горожан и их родителей, в котором приняло участие 16 семей. Каждый малыш получил из рук мэра города именную серебряную ложку, фотоальбом с диском колыбельных песен, а также символичное именное свидетельство.

Мэр Маарду Владимир Архипов поздравил все присутствующие семьи с рождением ребенка. ”Каждый новый малыш очень ценен для города, поэтому город продолжит активно поддерживать семьи и расширять социальные гарантии,” — сообщил мэр.

”Воспитывайте своих деток в большой любви и в один день из них вырастут прекрасные граждане для нашего города и государства. Смотря на всех вас я уверен, что будущее нашего города в надежных руках!” -добавил Архипов.

С января по сентябрь этого года в Маарду родилось 137 детей, среди них 72 девочки и 65 мальчиков. Самыми популярными именами для мальчиков были Дамир, Артем, Карил и Матвей, а для девочек — София, Алиса, Мария и Ксения.

В торжественном приеме вместе с родителями приняли участие София Кочура, Лионель Халлинг, Дамир Джанков, Устина Боженко, Эдуард Нерсесян, Кирил Шарко, Диана Виль, Николь Лаврова, Йетте Ладвас, Эмили Логинов, Алиса Водзинская, Доминика Левина, Александр Максимов, Ерик Нерсесян, Анетте Аак и Вероника Кузнецова.