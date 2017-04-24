В Маарду пройдут общегородские субботники

Маардуская горуправа приглашает всех горожан принять участие в акциях по уборке и облагораживанию города, который пройдут в Маарду 29 апреля и 6 мая 2017. Начало работ в 10.00.

”Наступила долгожданная весна и совсем скоро у всех маардусцев появится возможность привести город в порядок и сделать его еще более чистым, опрятным и комфортным. В ходе субботника с улиц будет убран скопившийся за зимнее время мусор, сломанные ветки и прочие предметы, а также приведены в порядок дворы и прилегающие к жилым домам территории”, — сообщил мэр Маарду Владимир Архипов.

”Я приглашаю всех горожан принять активное участие в уборке города — приходите сами и приводите с собой друзей — каждому найдется работа по душе”, — добавил мэр.

29 апреля работы по благоустройству будут проводится в лесопарке, окрестностях угольного терминала порта Мууга, на улице Лао и в других местах. Всех участники субботника будут обеспечены рабочим инвентарем, а по завершению работ всех ожидает горячий суп. Сбор всех добровольцев состоится 29 апреля в 10.00 перед Народным домом.

6 мая состоится посадка молодых деревьев. 50 саженцев лип будут посажены на улицах Кеемикуте и Оруметса. Приглашаем всех, кто желает видеть свой город зеленым и 6 мая в 10.00 к площадке у горки, где раньше в Маарду находилась водонапорная башня.