В Маарду пройдет весенняя ярмарка

В дни ярмарки торговые павильоны начнут свою работу в 10 часов утра и предложат посетителям широкий ассортимент продукции, услуг и рукоделия местных и приезжих торговцев. На ярмарке можно будет приобрести саженцы, садовую и огородную рассаду, а также изделия ручной работы — детские игрушки, одежду и керамику. Любители свежих хуторских продуктов смогут порадовать себя свежеиспеченным хлебом, самодельными колбасами, сезонными овощами, а также пополнить свой запас меда, чая и специй. В кафе и закусочных ярмарки гости смогут попробовать оригинальные блюда и сладости различных национальных кухонь, а для детей будут работать веселые аттракционы.

Местные и приезжие танцевальные и музыкальные ансамбли подготовили интересную культурную программу, которая будет показана на главной сцене в дни ярмарки с 10 до 17 часов. Уже привычный формат ярмарки в этом году разнообразят и другие интересные мероприятия. В субботу, 12 мая, активисты Маардуского футбольного клуба Maardu Linnameeskond проведут для детей конкурсы, а в их палатке каждый cможет познакомиться и приобрести атрибутику клуба, а также выпечку и изделия ручной работы. В этот же день в 14.00 на площадке за Маардуской гимназией пройдёт Кубок Балтии по уличной гимнастике ”Baltic Street Workout Cup”, который соберет десятки любителей активного образа жизни из разных стран.

Таллиннское спортивное общество Калев привезет в Маарду батутный городок и надувных маскотов, с которыми можно будет бесплатно фотографироваться. В субботу с 10 до 12 часов дети смогут принять участие в соревнованиях по прохождению надувных препятствий. Веселые конкурсы в батутном парке продолжатся и утром в воскресенье. А 13-ого мая маардуские активисты совместно с гражданским объединением ”Ласнаидея” проведут в рамках ярмарки открытую дискуссию на темы развития города, принять участие в которой можно у палатки организаторов с 12 до 17 часов. В этот же день в 14.00 на большой сцене состоится торжественное поздравление женщин города Маарду с Днем матери.

В этом году весенняя ярмарка пройдет в Маарду уже в 13-ый раз. Мероприятие организует Маардуская горуправа в сотрудничестве с Маардуским центром культуры и информации.