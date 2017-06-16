В Маарду премировали лучших выпускников города

Вчера в Маардуском центре досуга мэр города провел прием для лучших выпускников школ. Принять участие в торжественном мероприятии были приглашены 45 учеников маардуских школ. Мэрия Маарду премировала золотых медалистов суммой в 320 евро и обладателей серебряной медали — 250 евро, сообщает горуправа Маарду.

По мнению мэра Маарду Владимира Архипова, успешное окончание школы символизирует начало нового жизненного этапа. ”В школе вы получили большой объем знаний, который обязательно пригодится в жизни. Используйте его с умом и обязательно сохраните в своем сердце все то хорошее, чему учителя научили вас”, — произнес мэр в своей приветственной речи.

”Вместе с педагогами мы провожаем вас сегодня во взрослую жизнь и благодарим за добросовестную учебу и активный вклад в жизнь школы. Ваша жизненная дорога не всегда будет легкой, но я уверен, что вы справитесь и обязательно станете успешными. А двери нашего города всегда останутся для вас открыты!”, — добавил он.

Лучшими выпускниками Маардуской основной школы в 2017 году стали отличники Кристина Радковец и Алина Сидлаускайте, а также Камиля Абдуллаева, Данила Субачус, Мари Чегуров, Сергей Волков, Игорь Воробьёв, Диана Горбачёва, Роман Морхат и Дина Савельева, которые закончили обучение на ”4” и ”5”.

Звания лучших выпускников Каллавереской средней школы удостоились отличница Аннабель Суга, а также Хейди-Лии Кярнер, Кароль-Лиис Трагель и Андра Салумаа, в аттестате которых только ”4” и ”5”.

12 класс Маардуской гимназии закончили с золотой медалью Карина Иванова, с серебряной медалью — Евгения Томина, Галина Белова и Анна-Мария Кубли. Андрей Яковлев, Влад Романюк, Каролина Исонен и Анастасия Кичкеркина закончили гимназию на оценки ”4” и ”5”. Среди выпускников 9 класса были отмечены отличники Кристина Горохова, Элина Иванова, Анастасия Ачкасова, Даниил Брагин, Наталья Дорошенко, Даниил Леонов, Алиса Ралькевич, Никита Румянцев, Александра Ефимова, Дмитрий Смирнов и София Севалкина. Эвина Козлова, Елизавета Шейбак, Давид Соломатов, Ангелика Тихомирова, Владимир Вышиванюк, Игорь Алексин, Артём Ачкасов, Анастасия Шелюг, Анастасия Черных, София Виктория Геройская и Алекс Толстяков закончили основную школу на ”4” и ”5”.

В 2017 году общеобразовательные школы Маарду закончили 137 учеников, из них 121 выпускник получил основное образование и 16 учеников завершили обучение в классах гимназической ступени.