12.10.2018, 19:25

В Маарду построили новый детский сад Мууга


rus.delfi.ee
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В Маарду построили новый детский сад Мууга
Foto: Maardu linn

В Маарду на Плоомипуу пст 52/54 завершилось строительство современного детского сада Мууга, который в ближайшее время откроет свои двери для 80 детей. Сегодня строители торжественно передали готовое здание городу Маарду.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, детский сад Мууга является первым новым муниципальным объектом, построенным в Маарду за последнее десятилетие, поэтому интерес жителей Мууга к нему очень большой.

”Техническая инфраструктура Мууга за последнее время стремительно развивается. Мы построили и продолжаем строить пешеходные дорожки, в районе появилась детская площадка и место для проведения массовых мероприятий, в большей части Мууга приведена в порядок водопроводная и канализационная сеть. Строительство детского сада позволит многим родителям отводить своих детей в новое и современное дошкольное учреждение по своему месту жительства”, — сообщил мэр.

”Для нас очень важно обеспечить местами в детском саду всех детей Мууга и тем самым мотивировать их родителей выбрать город Маарду своим официальным постоянным местом прописки”, — добавил он.

При строительстве детского сада в дизайне интерьера и фасада здания были использованы разноцветные элементы, которые радуют глаз и способствую развитию детей. Здание имеет хорошо продуманную планировку- она предлагает выбор детям и педагогам, учитывает специфику образовательной деятельности и очень функциональна.

Во дворе среди сосен расположены детские площадки с многочисленными аттракционами, рассчитанные на детей разных возрастов. У каждой группы есть свой вход, терраса и крытая площадка во дворе, где при хорошей погоде можно проводить игры и уроки на свежем воздухе.

Детский сад Мууга предусмотрен для детей в возрасте от полутора до семи лет. В новом дошкольном учреждении обучение будет проходить на эстонском языке, учитывая при этом культурные особенности каждого ребенка. Большое внимание будет уделяться развитию творческого потенциала и дигитальной грамотности детей. В будущем детский сад Мууга может стать центром местной жизни — в его просторном зале можно проводить различные обучения по интересам, собрания и мероприятия.

Общая площадь детского сада 1475 m2, здание располагается на территории общей площадью 18 2019 m2. Общая стоимость проекта составляет 2 053 936 евро, из которых 1 292 000 евро выделены из Европейского фонда регионального развития, а 761 936 евро самофинансирование города Маарду. Строительные работы выполнила фирма Ehitus5ECO в сотрудничестве с AS Matek.

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