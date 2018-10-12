В Маарду построили новый детский сад Мууга

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, детский сад Мууга является первым новым муниципальным объектом, построенным в Маарду за последнее десятилетие, поэтому интерес жителей Мууга к нему очень большой.

”Техническая инфраструктура Мууга за последнее время стремительно развивается. Мы построили и продолжаем строить пешеходные дорожки, в районе появилась детская площадка и место для проведения массовых мероприятий, в большей части Мууга приведена в порядок водопроводная и канализационная сеть. Строительство детского сада позволит многим родителям отводить своих детей в новое и современное дошкольное учреждение по своему месту жительства”, — сообщил мэр.

”Для нас очень важно обеспечить местами в детском саду всех детей Мууга и тем самым мотивировать их родителей выбрать город Маарду своим официальным постоянным местом прописки”, — добавил он.

При строительстве детского сада в дизайне интерьера и фасада здания были использованы разноцветные элементы, которые радуют глаз и способствую развитию детей. Здание имеет хорошо продуманную планировку- она предлагает выбор детям и педагогам, учитывает специфику образовательной деятельности и очень функциональна.

Во дворе среди сосен расположены детские площадки с многочисленными аттракционами, рассчитанные на детей разных возрастов. У каждой группы есть свой вход, терраса и крытая площадка во дворе, где при хорошей погоде можно проводить игры и уроки на свежем воздухе.