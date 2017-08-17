В Маарду подняли зарплату учителям детских садов со средним и средне-специальным образованием

На сегодняшнем заседании Маардуского городского собрания депутаты единогласно приняли постановление, устанавливающее минимальную зарплату для учителей дошкольных образовательных учреждений города, сообщается в пресс-релизе города.

Согласно новому постановлению минимальная заработная плата работников детских садов Маарду со средним и средне-специальным образованием составит 840 евро.

”Воспитание и обучение самых маленьких жителей города — это непростая и требующая полной отдачи работа, которая, несомненно, достойна большего уважения”, — считает мэр Маарду Владимир Архипов.

”Мы рады, что при сотрудничестве с государством мы смогли повысить зарплаты для педагогов со средним и средне-специальным образованием, трудящимся на благо наших детей в садах. Новое постановление является одним из шагов на пути в тому, чтобы заработные платы учителей дошкольных учреждений достигли уровня зарплат педагогов общеобразовательных школ”, — добавил мэр.

С установлением нового размера минимальной заработной платы для учителей детских садов со средним и средне-специальным образованием в 840 евро их ежемесячная отплата труда возрастет на 80 евро. Всего поднятие зарплаты с 1 сентября 2017 затронет около 33 рабочих мест.

С 1 апреля 2017 года минимальная заработная плата учителей и специалистов детских садов была установлена в размере 890 евро. В среднем за 2017 год зарплаты персонала детских садов выросли в Маарду на 12%.