В Маарду отметят День славянской письменности и культуры

На этой неделе во вторник и среду в Маарду пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию Дня славянской письменности, сообщает городская управа.

”Наследие Кирилла и Мефодия живо до сих пор — мы пишем кириллицей и пользуемся литературным языком, который несет в себе ценности и духовность, присущие славянам. Оно соединяет многие народы -белорусов, украинцев, болгар, сербов и других. Наш язык и культура являются наследием и великой ценностью, которую необходимо сохранить”, — считает мэр Маарду Владимир Архипов. ”В таком многонациональном городе как Маарду это особенно важно, поэтому мы будем продолжать всячески поддерживать наши культурные общества и их хорошие идеи”,- добавил он.

Во вторник, 23 мая, в Маардуском центре досуга (Кеемикуте, 12b) в 17.00 состоится праздничный концерт славянских культурных обществ и творческих коллективов города. Со своим творчеством слушателей познакомят ансамбль белорусского общества Ялинка, хор Радуга, театр ”Веер и шпага”, танцевальный ансамбль Незабудки, театр моды Натали, эстетический центр Радо и ученики школ Маарду. В фойе Центра досуга гости смогут увидеть выставку работ учеников Маардуской школы искусств.

В среду, 24 мая, празднование Дня славянской письменности и культуры перенесется в Маардускую городскую библиотеку, которая в сотрудничестве со славянскими обществами приготовила для всех посетителей творческую программу, конкурсы и викторины для всех ценителей русского языка и культуры.

В 15.00 все посетители смогут пообщаться с протоиереем Эстонской православной церкви Московского патриархата Дмитрием Хюваненым и известным эстонским литератором Эллой Аграновской, которые расскажут об истории возникновения книги, книгопечатания и славянского алфавита.

В этот день в библиотеке посетителей будет обслуживать мэр Маарду Владимир Архипов, а всем должникам будет погашена задолженность. В течение всего дня посетителям будут раздаваться сладкие угощения и сувениры.

24 мая — день памяти братьев просветителей Кирилла и Мефодия, создателей письменного славянского языка — кириллицы, отражающей особенности славянской речи. Во многих городах мира ценители славянской культуры проводят в этот день концерты и фестивали, семинары и форумы, поэтические вечера и конференции, выставки и книжные ярмарки.