В Маарду откроют самую большую детскую и спортивную площадку в городе

В Маарду завершились работы по строительству новой игровой и спортивной площадки для детей по даресу Веэру, 18. Торжественное открытие площадки состоится сегодня, в понедельник, в 18:00, сообщает горуправа Маарду.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, горуправа активно привлекает жителей города к процессу принятия решений и создание новой игровой площадки на Веэру, 18 является хорошим примером эффективного сотрудничества городских властей и маардусцев.

”Согласно пожеланию сотен участвовавших в конкурсе идей горожан, мы построили в северном микрорайоне самую большую в городе игровую и спортивную площадку с различными качелями, каруселями, лазательными пирамидами и тренажерами как для малышей, так и для детей постарше и молодежи”, — сообщил мэр.

В сентябре прошлого года в Маарду открыли первую в городе игровую площадку для особых детей, а в этом году на ее базе была построена первая в Эстонии спортивная площадка для людей с особыми потребностями.

На детской игровой площадке на улице Авар и площадке в парке Келламяе были установлены веревочные лазательные модули для детей в возрасте 5-15 лет, игровые площадки в парке Келламяе и около детского сада Руккилилль были дополнительно оборудованы качелями, а игровая площадка в Мууга получила новые спортивные и игровые конструкции.

Около лесопарка в августе началось строительство современного скейт-парка для активной молодежи. Всего за последний год мэрия инвестировала в создание и обновления игровых и спортивных площадок порядка 206 000 евро.

В декабре 2016 года мэрия Маарду объявила конкурс идей ”Сделаем город красивее”, в рамках которого горожане представили свои предложения по улучшению городской среды. Жителей города привлекли к процессу формирования городского бюджета в Маарду в первый раз.