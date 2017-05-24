В Маарду начинается ремонт дорог

На этой неделе в Маарду начнется масштабный ремонт асфальтных и гравийных дорог в Каллавере и Мууга. В порядок приведут 28 участков дорог общей площадью 37400 м2.

„На этой неделе мы приступим к ремонту Маардуских дорог, в ходе которого будут заасфальтированы 5 больших участков дорог в Каллавереской части города и отремонтированы 23 гравийные дороги в Мууга. Большая часть дорог в Мууга будет покрыто двумя слоями гранитной крошки с добавлением мастики, благодаря чему покрытие станет климатически устойчивым и прослужит без дополнительного ремонта как минимум 5 лет”,- сообщил мэр Маарду Владимир Архипов. ”Мы просим всех водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и при движении следить за установленными знаками”, — обратился мэр к жителям Маарду.

Дорожные работы в Каллавереской части города будут производиться на улицах Ринги и Кютте, на участке улицы Ноорте до пешеходного перехода на улице Кеемикуте и на участке улицы Каряяри от перекрестка с улицей Ноорте до улицы Хайгла. Старое дорожное покрытие будет снято и на дороги уложат новый асфальт.

В дополнение к этим масштабным работам по фрезеровке и асфальтированию улиц при хороших погодных условиях в порядок будут приведены и нуждающиеся в ремонте участки дорог в Мууга. Ремонтные работы затронут улицы Лубика, Киккапутке, Ханероху, Ребасхейна, Касситатра, Салухейна, Вярихейна, Верихейна, Лутсерни, Лупиини, Охака, Мальтса и Палуюласе. Гравийное покрытие улиц Карикакра, Тарасоо, Лыйкхейна, Куллеркупу, Паелроху, Орасхейна, Мурулаугу, Мурелипуу и переулка Ребасхейна будет дополнительно покрыто слоем асфальтной крошки и смесью гранитной крошки и битума.

Ремонтные работы общей стоимостью около 90 000 евро будут проводиться в Маарду AS TREV-2 Grupp. Дорожные работы продлятся до середины июня.