В Маарду начались работы по очистке ручья Крооди и реорганизации водного хозяйства

В начале марта в Маарду были запущены параллельно два больших проекта - государственный проект Министерства окружающей среды очистит от промышленных отходов дна прудов и ручья Крооди, а в рамках городского проекта будет реорганизовано водное хозяйство в промышленном районе Маарду и приозерной части города.

Первая рабочая встреча кураторов обоих проектов и партнеров состоялась в Маарду 7 марта, сообщает мэрия города.

В течении двух последующих лет в Маарду реконструирует и расширит водопроводное и канализационное хозяйство в промышленном районе Крооди, а также построит общий водопровод и канализацию в Приозерной части города, который будет обслуживать около 500 частных домов. Проект охватывает как охрану грунтовых вод, качество питьевой воды, так и сбор и очистку сточных вод.

По словам консультанта и руководителя проекта по реконструкции водного хозяйства AS Kroodi Vesi Индрека Тамберга, в рамках проекта будет заменено несколько водопроводов. ”Работники находящихся в Маарду предприятий и жители приозерных территорий получат качественную питьевую воду. Предприятия смогут управлять потоком сточных вод, а очищенные ливневые воды будут направлены в ручей Крооди”, — отметил он. Работы будут осуществлены предприятием Lemminkäinen Eesti AS.

В рамках проекта по оздоровлению ручья Крооди скоро начнутся работы по устранению загрязненного ила со дна ручья и прилегающих прудов, а также очистке водоемов от промышленных отходов. Загрязняющие вещества больше не будут попадать в грунтовые воды и в море, что со временем поможет очистится и водам озера Маарду, а в море будет поступать уже чистая вода. Работы по проекту будут произведены фирмой Savaterra OY, которая планирует завершить проект по очистке ручья к концу 2019 года.

Проект Маардуской мэрии „Реконструкция и расширение инфраструктуры водного хозяйства и канализации в промышленном районе Крооди и Приозерном” получил в прошлом году поддержку Центра инвестирования в окружающую среду (KIK) в сумме 3.6 млн евро. Самофинансирование города в проекте составит 1,5 млн евро. На очистку ручья Крооди KIK выделил 8,8 млн евро.