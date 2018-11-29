29.11.2018, 15:08

В Маарду чествовали вчера самых маленьких жителей города


rus.delfi.ee
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В Маарду чествовали вчера самых маленьких жителей города
Foto: Maardu linnavalitsus

Вчера в зале Маардуского центра досуга состоялся торжественный прием новорождённых горожан и их родителей, в котором приняли участие 22 семьи. Мэр Маарду Владимир Архипов поздравил все присутствующие семьи и вручил самым маленьким маардусцам именные серебряные ложки, цветы и свидетельства.

”Город Маарду по праву уже много лет является одним из самых молодых городов Эстонии. Рождаемость в нашем городе постепенно увеличивается, и это, несомненно, признак того, что условия жизни в Маарду становятся лучше и молодые родители больше уверенны в будущем. Дети — наша радость и богатство, поэтому поддержка семьям, различные социальные гарантии и инвестиции в образовательные учреждения являются приоритетами в работе горуправы”, — сообщил мэр.

”Я желаю молодым родителям терпения и успеха в воспитании малышей — пусть они растут здоровыми, умными и послушными, чтобы в будущем стать достойными гражданами нашего города”, — добавил Архипов.

С января по ноябрь этого года в Маарду родилось 118 детей, из них 49 девочек и 69 мальчиков. Самыми популярными именами для мальчиков были Дамир, Ярослав, Самуэль, Даниэль и Аким, а для девочек — Оливия, Василиса, Ника и София.

В торжественном приеме вместе с родителями приняли участие Даниил Киряков , Стен-Эрик Потекаев, Даниель Сердюк, Мартин Стюф, Ярослав и Василиса Жаворонковы, Аким Утиков, Сергей Субботин, Лилия Комарова, Артем Сошников, Роберт Леет, Ярослав Чорна, Демид Чемисов, Даяна Котенко, Расмус Джуган, Василиса Костякова, Аяз Ханнанов, Максим Игольницын, Тимур Цупсман, Харри Альфред Аасмяе, Дамир Аляутдинов, Виктория Кравченко и Артем Темин.

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