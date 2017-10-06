В Маарду чествовали самых маленьких жителей города

Сегодня в зале Маардуского центра досуга состоялся торжественный прием новорожденных горожан и их родителей, в котором приняли участие 16 семей. Мэр Маарду Владимир Архипов поздравил все присутствующие семьи и вручил самым маленьким маардусцам именные серебряные ложки, цветы и свидетельства, сообщает горуправа Маарду.

”В этом году мы увеличили пособие по рождению на второго ребенка и упростили порядок его получения, выросло также и пособие для первоклассников. Мы построили новые детские игровые площадки в Мууга и Каллавере, а также начали строительство современного детского сада в Мууга”, — сообщил мэр. „Рождение каждого ребенка очень важно для города, поэтому поддержка семьям и различные социальные гарантии были и остаются приоритетами в работе горуправы”, — добавил он.

С января по сентябрь этого года в Маарду родился 101 ребенок, среди них 59 девочек и 42 мальчика. Самыми популярными именами для мальчиков были Артем, Даниель, Кирилл и Денис, а для девочек — София, Камилла, Анастасия, Алиса и Дарья.

В торжественном приеме вместе с родителями приняли участие Анастасия Дивонина, Милана и Мартин Виснап, Карл Тульп, Даниель Ноджак, Дарья Козина, Эмилия Зубова, Мия Зорина, София-Лизетте Кивинукк, Керти Синкевичиус, Пийя Пульк, Дарья Савинова, Эвелина Вечерковская, Лера Волк, Камилла Белинович, Демид Чаусов и София Ефимова.