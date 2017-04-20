В Маарду чествовали самых маленьких жителей города

Сегодня в зале Маардуского центра досуга состоялся торжественный прием в честь новорожденных и их родителей. С января по март этого года в Маарду родилось 26 детей, 16 девочек и 10 мальчиков. Самые популярные имена у девочек — София и Алиса, среди мальчиков — Денис и Матвей.

Мэр Маарду Владимир Архипов поздравил родителей новорожденных и вручил самым маленьким маардусцам свидетельства о рождении, цветы и именные серебряные ложки. ”Рождение каждого ребенка очень важно для города, поэтому поддержка семьям и различные социальные гарантии были и остаются приоритетами в работе горуправы. Совсем недавно мы увеличили пособие по рождению на второго ребенка и упростили порядок его получения. Это лишь некоторые из тех мер, которые городские власти предпринимают для поддержки молодых семей”, — сообщил мэр города. ”Искренне желаю всем семьям мира и взаимного понимания. Пусть ваши дети всегда будут окружены заботой и любовью”, — добавил Архипов.

В торжественном приеме вместе с родителями приняли участие София и Ариадна Курчаковы, Дамир Ушаков, Алиса Явлинская, Милана Белякова, София Чуйкова, Лаура Панфилов, Семен Матвеев, Александр Брагин, Арина Васина, Уку Кульдар Мерилайне, Роман Деревянский, Родин Мяэ и Ольга Сидоренко.