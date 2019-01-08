"В любой нормальной стране такая ”реклама” — это преступление!" Что пишут в России о скандальных таллиннских плакатах

Так, о рекламе написала ТАСС, Lenta.ru, Известия, Взгляд и многие другие.

"Русские проживают практически во всех регионах Эстонии, однако наиболее высока их концентрация на северо-востоке страны и на юго-востоке Таллина. При этом доля русских среди граждан Эстонии ниже их доли среди всего населения страны, поскольку гражданами в 1990-е были признаны лишь граждане довоенной Эстонской Республики, а также их потомки”, — сообщила Лента.

Многие издания (к примеру, ТАСС и РЕН-ТВ) привели разошедшееся вчера среди эстонских СМИ мнение центриста Раймонда Кальюлайда, который сказал, что эта реклама раскалывает общество и "до глубины души" оскорбляет живущих в стране русских.

Издание tsargrad.tv цитирует мнение названного политологом Руслана Осташко (главного редактора журнала "ПолитРаша" — прим.ред.) со ссылкой на его Twitter: ”За такую рекламу в Таллинне надо, как минимум, вызвать посла для объяснений. Но по хорошему, надо вычислить авторов, завести уголовное дело в России и объявить их в международный розыск. В любой нормальной стране мира такая ”реклама” — это преступление!‬ ‪Как думаете, что сделает наш МИД?‬”.