В Ляэне-Вирумаа — вновь массовая гибель пчел: в пробах обнаружены следы пестицидов

Министерство сельского хозяйства получило два сообщения о погибших в Ляэне-Вирумаа и на Сааремаа пчелах. В погибших на Сааремаа пчелах следы пестицидов обнаружены не были, подробности инцидента выясняет Ветеринарно-продовольственный департамент, пишет Maaleht.

Анализ погибших в Ляэне-Вирумаа пчел показал наличие следов пестицидов и ветеринарных препаратов. Их содержание в пчелах было достаточным, чтобы вызвать гибель насекомых. Результаты лабораторных анализов центра сельскохозяйственных исследований указывают на несоблюдение требований по использованию как ветеринарного препарата, так и пестицида.

Департамент сельского хозяйства продолжит делопроизводство в отношении ненадлежащего использования пестицидов и причастных к делу лиц. В случае ходатайства о пособии также будет оповещен Департамент сельскохозяйственных регистров и информации, чтобы нарушение учитывалось при назначении пособия. При неоднократном нарушении сертификат на использование пестицидов лица, пренебрегшего нормами, признается недействительным.

Ветеринарный препарат, остатки которого были найдены в пчелах, по сути, является инсектицидом, который используется против блох, муравьев и прочих вредителей. Ветеринарно-продовольственный департамент занимается изучением использования этого препарата на пасеке.