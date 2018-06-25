25.06.2018, 17:05

В Ляэне-Вирумаа — вновь массовая гибель пчел: в пробах обнаружены следы пестицидов

 (11)
rus.delfi.ee
EST 4
OÜ Artocarpus mesilas Lääne-Virumaal hukkusid suvel miljonid mesilased.
OÜ Artocarpus mesilas Lääne-Virumaal hukkusid suvel miljonid mesilased.Bianca Mikovitš

Министерство сельского хозяйства получило два сообщения о погибших в Ляэне-Вирумаа и на Сааремаа пчелах. В погибших на Сааремаа пчелах следы пестицидов обнаружены не были, подробности инцидента выясняет Ветеринарно-продовольственный департамент, пишет Maaleht.

Анализ погибших в Ляэне-Вирумаа пчел показал наличие следов пестицидов и ветеринарных препаратов. Их содержание в пчелах было достаточным, чтобы вызвать гибель насекомых. Результаты лабораторных анализов центра сельскохозяйственных исследований указывают на несоблюдение требований по использованию как ветеринарного препарата, так и пестицида.

Департамент сельского хозяйства продолжит делопроизводство в отношении ненадлежащего использования пестицидов и причастных к делу лиц. В случае ходатайства о пособии также будет оповещен Департамент сельскохозяйственных регистров и информации, чтобы нарушение учитывалось при назначении пособия. При неоднократном нарушении сертификат на использование пестицидов лица, пренебрегшего нормами, признается недействительным.

Ветеринарный препарат, остатки которого были найдены в пчелах, по сути, является инсектицидом, который используется против блох, муравьев и прочих вредителей. Ветеринарно-продовольственный департамент занимается изучением использования этого препарата на пасеке.

Проверку для выяснения подробностей инцидента провели Департамент сельского хозяйства и Ветеринарно-продовольственный департамент.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Предложения заняться сексом поступают ежедневно”. Столичная стриптизерша рассказала о превратностях профессии и высоких заработках

25.06.2018
Работающая стриптизершей Арабелла поведала изданию Eesti Päevaleht о своей профессии, заработках и подстерегающих опасностях.
Подробнее

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ| 0:2 и красная карточка - итоги первого тайма матча Россия - Уругвай

25.06.2018
В понедельник, 25 июня, Россия и Уругвай будут бороться за первое место группы А. Саудовская Аравия и Египет также проведут встречу, но за третью и четвертую строчку. Начало двух матчей в 17:00. Читайте онлайн-трансляцию Delfi.
Подробнее


В Ляэне-Вирумаа — вновь массовая гибель пчел: в пробах обнаружены следы пестицидов

25.06.2018
Министерство сельского хозяйства получило два сообщения о погибших в Ляэне-Вирумаа и на Сааремаа пчелах. В погибших на Сааремаа пчелах следы пестицидов обнаружены не были, подробности инцидента выясняет Ветеринарно-продовольственный департамент, пишет Maaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО: "Что за флаг?" Эстонские болельщики взяли на ЧМ триколор ЭР и вызвали любопытство у охраны

25.06.2018
Эстонские болельщики вновь покоряют стадионы и матчи чемпионата мира по футболу в России. Теперь они посетили матч Англия — Панама (6:1) в Нижнем Новгороде и взяли с собой флаг Эстонии. Глеб Синицин (на фото) ответил на несколько вопросов специально для Delfi.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012002
113,40 €
68,04 €
-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
169,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
160,65 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Panama
69,- €
27,60 €



Вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов: мне пока никто не предлагал занять место мэра

25.06.2018
На прошлой неделе Госсуд решил не рассматривать апелляцию приговора суда второй инстанции, поданную защитниками председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова, который таким образом окончательно был признан виновным в мошенничестве и должен освободить место руководителя горсобрания. Какие именно перестановки произойдут в коридорах нарвской власти, пока неизвестно.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО | Эстонские миллионеры Липинские выставили на продажу очень дорогой дом

25.06.2018
В центре Таллинна, на Нарвском шоссе, выставлен на продажу дом стоимостью 2,5 миллиона евро. Как стало известно, продающие в столь “сладком” месте недвижимость — богатейшие люди Эстонии, члены известного клана.
Подробнее