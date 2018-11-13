13.11.2018, 18:40

В Линдакиви пройдет конференция ”Взгляд в будущее Ласнамяэ”


rus.delfi.ee
EST 1
Lasnamägi, Lasnamäe
Lasnamägi, LasnamäeFoto: Karin Kaljuläte

В среду, 14 ноября, в 16:00 в культурном центре ”Линдакиви” состоится конференция ”Взгляд в будущее Ласнамяэ”, на которой обсудят будущее самого большого района Таллинна.

На конференции выступит четыре приглашённых спикера, после чего последует обсуждение. Профессора Эстонской Художественной Академии Андрес Альвер и Тоомас Таммис расскажут о сходстве Ласнамяэ с похожими районами в других странах, а также познакомят с результатами студенческих исследований. Представитель техногородка Ülemiste City Антс Пильвинг покажет смелые проекты идей развития микрорайона Юлемисте, а урбанистка и общественный деятель Мария Дерлыш расскажет об успехе первого современного огорода в Ласнамяэ и будущем таких проектов в целом.

Модерировать конференцию будет старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски, которая представит на конференции проект бюджета на 2019 год и познакомит с видением того, как сделать внутренние дворы и зону возле домов более благоустроенными.

”Традиционно в качестве выступающих мы приглашаем на конференцию специалистов и известных деятелей в тех или иных областях. Говоря о будущем района, даже самая футуристическая, на первый взгляд, идея может послужить семенем для нового захватывающего проекта. Мы ждем всех жителей Ласнамяэ, которым не безразличен район, принять участие в конференции и мы вместе заглянем в ”завтрашний” Ласнамяэ”, — сказала старейшина района Мария Юферева-Скуратовски.

Конференция пройдёт на эстонском языке с переводом на русский. Мероприятие для всех участников бесплатное.

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