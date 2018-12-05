В лесу около озера Юлемисте появится площадка для диск-гольфа

Площадка для диск-гольфа в Нымме будет перенесена из природоохранной зоны в лесу Хюппемяэ в находящийся совсем неподалеку лес около Вильяндиского шоссе и озера Юлемисте. Управа района Кесклинн совместно с Управой района Нымме, Департаментом окружающей среды, Ныммеским диск-гольф клубом Drive In и Эстонским союзом диск-гольфа убедилась в том, что новое место подходит для диск-гольфа.

”Мы очень рады, что в лесу рядом с озером Юлемисте появится возможность заниматься диск-гольфом. Мы надеемся, что это место станет популярным среди горожан. В будущем мы хотим вдобавок к основной площадке на 18 пунктов построить в том же месте и небольшую площадку на пять пунктов для детей и начинающих. Я считаю, что строительство площадки для диск-гольфа хорошо сочетается со строительством пешеходной и велосипедной дорожки рядом с Вильяндиским шоссе, которая сделает данный район еще более доступным для жителей столицы”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.