13.07.2018, 11:50

В лесах Эстонии по-прежнему бушуют чума и парша, но рост популяции продолжается и мешает экономике

 (4)
Михкель Тамм
Михкель Тамм
EST
В лесах Эстонии по-прежнему бушуют чума и парша, но рост популяции продолжается и мешает экономике
Illustratsioon: Mirko Aus

Популяция лосей, косуль и оленей увеличилась настолько, что начала мешать экономической деятельности, пишет Eesti Päevaleht.

У крупных животных Эстонии все в порядке: условия благоволят, и численность многих видов растет или же остается стабильной.

Весьма мягкий и не слишком толстый снежный покров минувшей зимы был благоприятным для многих животных. ”Смертность по причине морозов и нехватки еды была низкой, а состояние особей к началу брачного периода — хорошей, поэтому в этом году можно ожидать увеличения популяции многих видов”, - сообщает Агентство окружающей среды.

Вместе с тем из леса поступают и печальные вести. Из-за Африканской чумы свиней (АЧС) и интенсивной охоты численность кабанов оставляет желать лучшего. Зато лосей, оленей и косуль стало так много, что их численность следует начать ограничивать.

В лесах также бушует парша, поражающая волков, лис, енотовидных собак и других животных.

Более точные данные по крупным лесным животным приводит ведущий специалист отдела живой природы Агентства окружающей среды Рауно Веэроя.

ЛОСЬ

В наших лесах обитает примерно 14 000 лосей. В последнее время популяцию планировалось снизить, соответственно, было выдано больше разрешений на отстрел. Несмотря на это, в последние пару лет численность этих животных продолжала расти, но на сегодняшний момент достигнуто умеренное снижение популяции.

По словам Рауно Веэроя, необходимость в снижении численности лосей вызвана тем, что животные начали наносить ущерб владельцам леса. Лесопосадки, особенно молодые сосенки и елочки, являются излюбленной пищей сохатых. В некоторых регионах, особенно при затяжной зиме, причиняемый лосями экономический ущерб попросту зашкаливает.

Лось обитает по всей стране. Особенно его привлекает заболоченная местность с ивняком, например, в Алам-Педья или Матсалу.

В прошлом году произошло 232 ДТП с участием этого животного, четверть из них — в Харьюмаа.

КАБАН

ТОП

Численность кабанов сильно снизилась из-за АЧС и интенсивной охоты. Если в 2015 году в лесах обитало предположительно 20 600 особей, то в прошлом году — 3370. Так как АЧС не отступает, то популяцию по-прежнему следует держать на низком уровне. Тем не менее, в уездах Юго-Западной Эстонии отмечен рост популяции кабанов.

Кабаны очень быстро размножаются, и если не держать их численность под контролем при помощи охоты, то чуме снова будет где разгуляться. В то же время снижение популяции кабанов обедняет питание для наших хищников. Стоит отметить, что этот аспект имеет и свои плюсы, так как повлиял на уменьшение численности енотовидных собак (на их популяцию влияние также оказала парша).

За прошлый год в результате ДТП погибло 110 кабанов, годом ранее — 507, что указывает на постоянное уменьшение численности.

БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ

Численность оленей хоть и остается на прежнем уровне, но их ареал на материковой части Эстонии продолжает расширяться. По всей видимости, в стране обитает около 7000 особей, большая часть приходится на Сааремаа. Для фермеров эти животные стали сущим наказанием. ”В отличие от лося олень поедает и полевые культуры. Они запросто могут зайти в сад и съесть все, что растет на грядке. Их стада становятся все многочисленнее, и когда такое полчище появляется на поле, фермеры несут серьезные потери”, — объясняет Веэроя.

МЕДВЕДЬ

Из наших лесных обитателей стабильнее всего дела идут у медведя. Резких колебаний популяции отмечено не было. Предполагается, что в прошлом году в Эстонии обитало около 700 особей. Отмечено и повышение числа особей в выводках: если в 2016 году в одном выводке в среднем было 2.15 особей, то в 2017 — уже 2.58. В Ида-Вирумаа и вовсе была замечена медведица с пятью медвежатами.

В прошлом году медведи чаще разоряли пасеки. И тут есть связь с АЧС, так как в прошлые годы медведи покрывали свою потребность в белке за счет разлагающихся останков кабанов.
Рауно Веэроя отмечает, что увеличение числа особей в выводках указывает на то, что еды для являющегося всеядным медведя в лесу все же хватает.

ВОЛК

В прошлом году из-за волков хоть и было много неприятностей, их численность скорее снизилась. На популяцию влияет парша, убивающая животных и снижающая плодовитость самок, и уменьшение кормовой базы в виде кабанов.

За последние десять лет волки нанесли самый серьезный ущерб стадам, тем не менее, их ареал стал более неравномерным, чем годом ранее. Больше половины случаев нападения на домашний скот было зафиксировано в Рапласком, Саареском и Выруском уезде, тогда как в Йыгевамаа и Ида-Вирумаа их не было вовсе.

Веэроя считает, что популяция волков продолжит снижаться. ”Многое зависит от количества отстреленных альфа-самцов. Когда стая лишается вожака, то, как правило, в следующем году в регионе не появляются новые выводки или волчата. В этом есть и свои минусы. В результате гибели опытного альфа-самца, молодые волки чаще совершают нападения на домашний скот. Более легкую добычу (овец) их также заставляют искать парша и прочие заболевания.

РЫСЬ

Популяция рыси резко снизилась несколько лет назад, но сейчас потихоньку растет. Считается, что в прошлом году в Эстонии обитало около 400 особей (63 выводка). За год число выводков выросло на 19 % и достигло уровня 2015 года.

”В свое время прирост снизился из-за уменьшения популяции косули. Часть животных также могла перебраться в Латвию, где после суровых зим косуль было больше, чем у нас. Эту гипотезу поддерживает и тот факт, что рысей в Латвии всегда отстреливалось больше, тогда как у нас на них не охотились вообще”, — объясняет Веэроя.

Помимо чрезмерного (а также незаконного) отстрела численность рыси упала и в результате распространения парши. В прошлые годы из-за этого заболевания рысь вымирала целыми выводками.

КОСУЛЯ

Благоприятные условия способствовали стабильному росту численности косули. В некоторых регионах животных так много, что одним лишь отстрелом не обойтись. Несмотря на данные о том, что за прошлый год популяция косули выросла на 13.7 %, нет адекватной оценки того, сколько точно особей обитает в лесах Эстонии.

Так как зима была мягкой, а осенью на полях из-за дождей остался не убран урожай, то ожидается еще больший рост популяции.

Численность косуль тесно связана с популяцией рыси. Ежегодно в зубах этого животного оказывается примерно 20 000 косуль (это больше, чем успевают отстрелить охотники). Так как рысей в лесах стало мало, то размножаться косуле ничто не мешает. Рост популяции влечет за собой экономический ущерб, так как косули обожают питаться молодыми елочками.
Согласно зарегистрированным данным, в 2017 году на дорогах было сбито 2849 косуль.

ШАКАЛ

Победное шествие шакала, появившегося в наших лесах пару лет назад, по всей видимости, замедлилось. За прошлый год численность не увеличилась и осталась на уровне 2016 года. Точное число особей и выводков неизвестно.

На снижение популяции указывает число отстреленных животных и снижение причиненного ими ущерба. Если в 2016 году было зарегистрировано 49 нападений шакалов, которые в общей сложности загрызли 110 овец, то в 2017 году пострадало лишь 12 животных.

По оценке Веэроя, распространение шакалов может быть связано с АЧС, в результате которой существенно обеднела их кормовая база: ”Но на основании данных за год с выводами спешить не стоит. Эти животные также не особенно подвержены парше. Не знаю, причина в резистентности или же им просто повезло”?

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: "Только морды бить не надо". Кузичкин раскритиковал эстонцев, местную кухню и комментаторов Delfi

13.07.2018
Экс-глава департамента по культуре Томской области Андрей Кузичкин, который получил политическое убежище в Эстонии, рассказал, что ему не нравится в Эстонцах.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Потраченные на передачу деньги вернуть! "Русский вопрос" на ПБК назвали скрытой рекламой Центристской партии

13.07.2018
Телепередача "Русский вопрос", которая была заказана властями Таллинна каналу ПБК, является скрытой рекламой Центристской партии — к такому выводу пришла Комиссия по надзору за финансированием партий (КПНФ), пишет rus.err.ee.
Подробнее

В преддверии встречи Путина и Трампа в Хельсинки через Финский залив пройдет российская атомная подлодка "Орел"

13.07.2018
Военно-морской флот РФ подтвердил в среду, что в Финский залив прибудет конвой кораблей Северного флота, куда также входит атомная подводная лодка "Орел".
Подробнее

Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Cuzco
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
-15% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
126,65 €
-15% Meeste käekell Police MATCHCORD PL.14541JSTB/13M
209,- €
177,65 €

В выходные температура воздуха приблизится к 30 градусам, но позволит ли погода выбраться на пляж?

13.07.2018
Погода в предстоящие выходные будет по-летнему теплой, ожидается до 27-28 градусов тепла. В пятницу и субботу местами все-таки возможен кратковременный дождь, гроза и даже град. В воскресенье в целом по всей Эстонии будет сухо, только на юго-востоке сохранится вероятность кратковременного дождя.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Новая развлекательная рубрика на нашем портале. Отдохнем от серьезных новостей и улыбнемся вместе!

13.07.2018
Уважаемые читатели Rus.Delfi и портала Бублик! Мы рады представить вам обновленную рубрику ЮМОР, которая отныне представляет собой ленту всевозможных веселых и ироничных публикаций. Смех продлевает жизнь, а юмор позволяет расслабиться после углубления в ленту новостей и поток комментариев.
Подробнее


“Люкс” для влюбленных: а вы бы хотели отдохнуть в бывшем гамбургерном киоске?

13.07.2018
В Тартумаа на туристическом хуторе Камелия молодые пары смогут провести романтическую ночь, остановившись в милых уютных апартаментах под названием Lovebirds Suite, которые переоборудованы из бывшего гамбургерного киоска. На небольшой площади есть все необходимое для комфортного проживания.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ