В лесах Эстонии по-прежнему бушуют чума и парша, но рост популяции продолжается и мешает экономике

В наших лесах обитает примерно 14 000 лосей. В последнее время популяцию планировалось снизить, соответственно, было выдано больше разрешений на отстрел. Несмотря на это, в последние пару лет численность этих животных продолжала расти, но на сегодняшний момент достигнуто умеренное снижение популяции.

По словам Рауно Веэроя, необходимость в снижении численности лосей вызвана тем, что животные начали наносить ущерб владельцам леса. Лесопосадки, особенно молодые сосенки и елочки, являются излюбленной пищей сохатых. В некоторых регионах, особенно при затяжной зиме, причиняемый лосями экономический ущерб попросту зашкаливает.

Лось обитает по всей стране. Особенно его привлекает заболоченная местность с ивняком, например, в Алам-Педья или Матсалу.

В прошлом году произошло 232 ДТП с участием этого животного, четверть из них — в Харьюмаа.

КАБАН

Численность кабанов сильно снизилась из-за АЧС и интенсивной охоты. Если в 2015 году в лесах обитало предположительно 20 600 особей, то в прошлом году — 3370. Так как АЧС не отступает, то популяцию по-прежнему следует держать на низком уровне. Тем не менее, в уездах Юго-Западной Эстонии отмечен рост популяции кабанов.

Кабаны очень быстро размножаются, и если не держать их численность под контролем при помощи охоты, то чуме снова будет где разгуляться. В то же время снижение популяции кабанов обедняет питание для наших хищников. Стоит отметить, что этот аспект имеет и свои плюсы, так как повлиял на уменьшение численности енотовидных собак (на их популяцию влияние также оказала парша).

За прошлый год в результате ДТП погибло 110 кабанов, годом ранее — 507, что указывает на постоянное уменьшение численности.

БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ

Численность оленей хоть и остается на прежнем уровне, но их ареал на материковой части Эстонии продолжает расширяться. По всей видимости, в стране обитает около 7000 особей, большая часть приходится на Сааремаа. Для фермеров эти животные стали сущим наказанием. ”В отличие от лося олень поедает и полевые культуры. Они запросто могут зайти в сад и съесть все, что растет на грядке. Их стада становятся все многочисленнее, и когда такое полчище появляется на поле, фермеры несут серьезные потери”, — объясняет Веэроя.

МЕДВЕДЬ

Из наших лесных обитателей стабильнее всего дела идут у медведя. Резких колебаний популяции отмечено не было. Предполагается, что в прошлом году в Эстонии обитало около 700 особей. Отмечено и повышение числа особей в выводках: если в 2016 году в одном выводке в среднем было 2.15 особей, то в 2017 — уже 2.58. В Ида-Вирумаа и вовсе была замечена медведица с пятью медвежатами.

В прошлом году медведи чаще разоряли пасеки. И тут есть связь с АЧС, так как в прошлые годы медведи покрывали свою потребность в белке за счет разлагающихся останков кабанов.

Рауно Веэроя отмечает, что увеличение числа особей в выводках указывает на то, что еды для являющегося всеядным медведя в лесу все же хватает.

ВОЛК

В прошлом году из-за волков хоть и было много неприятностей, их численность скорее снизилась. На популяцию влияет парша, убивающая животных и снижающая плодовитость самок, и уменьшение кормовой базы в виде кабанов.