В Латвию — за алкоголем, в Эстонию — на кремацию? Посмертная поездка за границу или Почему все-таки латыши переправляют сюда трупы

В конце мая вблизи границы Латвии с Эстонией произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего девять трупов. Этот случай пролил свет на происходящее в бизнесе похоронных услуг, и почему латыши отправляют трупы в Эстонию, пишет Eesti Päevaleht.

Тела девятерых усопших везли на кремацию в Эстонию. Но ни один из эстонских крематориев не признается, что груз был предназначен им. Кроме того, невозможно выяснить, где в итоге были кремированы эти девять трупов, так как в Эстонии фактически отсутствует контроль за кремацией.

Кремация в Эстонии регулируется Законом о кладбищах, согласно которому сотрудники крематориев обязаны собирать и сохранять данные о кремируемом человеке: имя, дату рождения, время смерти и свидетельство о религиозной принадлежности, а также данные заказчика. Однако ответственный за контроль выполнения закона Департамент здоровья признается, что не производит контроль, так как не имеет на это законодательных оснований.

Единственное исключение — если человек умер вследствие опасной вирусной болезни, как сибирская язва. Департамент статистики также не собирает данные об этом. Поэтому отсутствуют данные о том, какое количество людей кремируется в Эстонии каждый год. В стране умирает в среднем 15 000 человек в год, из которых в итоге кремированы около половины или больше.