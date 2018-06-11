11.06.2018, 11:30

В Латвию — за алкоголем, в Эстонию — на кремацию? Посмертная поездка за границу или Почему все-таки латыши переправляют сюда трупы

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Михкель Тамм
Михкель Тамм
EST 5
Viljandi krematoorium-tavandisaal
Viljandi krematoorium-tavandisaalFoto: Eesti Arhitektide Liit

В конце мая вблизи границы Латвии с Эстонией произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего девять трупов. Этот случай пролил свет на происходящее в бизнесе похоронных услуг, и почему латыши отправляют трупы в Эстонию, пишет Eesti Päevaleht.

Тела девятерых усопших везли на кремацию в Эстонию. Но ни один из эстонских крематориев не признается, что груз был предназначен им. Кроме того, невозможно выяснить, где в итоге были кремированы эти девять трупов, так как в Эстонии фактически отсутствует контроль за кремацией.

Кремация в Эстонии регулируется Законом о кладбищах, согласно которому сотрудники крематориев обязаны собирать и сохранять данные о кремируемом человеке: имя, дату рождения, время смерти и свидетельство о религиозной принадлежности, а также данные заказчика. Однако ответственный за контроль выполнения закона Департамент здоровья признается, что не производит контроль, так как не имеет на это законодательных оснований.

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Единственное исключение — если человек умер вследствие опасной вирусной болезни, как сибирская язва. Департамент статистики также не собирает данные об этом. Поэтому отсутствуют данные о том, какое количество людей кремируется в Эстонии каждый год. В стране умирает в среднем 15 000 человек в год, из которых в итоге кремированы около половины или больше.

Подобный вакуум создает идеальные условия для распространения подпольного бизнеса. Латыши же отправляют трупы в Эстонию по одной причине: в одном автомобиле в Эстонию можно отправить несколько трупов, а стоить это будет, как транспортировка одного трупа. А если эстонская сторона сделала хорошее предложение, то с кремации одного покойника можно сэкономить до несколько сотен евро.

В Латвии кремация одного трупа стоит в среднем около 250 евро, а в Эстонии это можно сделать всего за 170 евро, оплачивая наличными без выписки счета. Таким образом, кремация девяти латвийских трупов в Эстонии сэкономила заказчику примерно 720 евро.

В латвийской прессе появилось продолжение данной истории ДТП в Ружиене , где один из клиентов местного похоронного бюро рассказал, что латвийская фирма отправляет трупы на сжигание в Вильянди. Ранее появилась информация, что перевозимые в машине трупы предназначались для крематория в Выру.

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Фирма-владелец крематория в Вильянди Felkrem подтвердила, что ведет бизнес с латышами, но не с фирмой Ritus, которая как раз перевозила трупы на попавшем в ДТП автомобиле. Фирма также отмечает, что наличными рассчитываются и их эстонские клиенты. При этом всем заказчиками выдается подтверждение того, что покойный был кремирован именно в вильяндиском крематорие.

Налогово-таможенный департамент Эстонии сообщил, что сфера деятельности крематориев никак не выделяется среди других сфера в отношении налоговых рисков. Ответственный также за надзор Финансовый департамент также подтвердил, что не занимался возможным подпольным бизнесом эстонских крематориев.

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