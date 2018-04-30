В Ласнамяэском парке Тондилоо появится спортивная зона

На прошлой неделе в парке Тондилоо началось строительство спортивной площадки, предназначенной для занятия уличным воркаутом, катания на роликах, скейтбордах и ВМХ'е. Строительные работы продлятся до середины июля этого года.

В ходе данного этапа строительства на территории парка установят комплекс элементов для занятий уличным воркаутом и фитнесом, в порядок будет приведена баскетбольная площадка, построены прочные бетонные рампы и трамплины для занятий экстремальными видами спорта и паркуром. Также будет установлен парковый инвентарь и выполнены работы по озеленению.

”Уличный спорт становится все более популярным среди молодёжи. Создание современной спортивной зоны и скейт-парка позволит разнообразить спортивный досуг ребят, а также приведёт к отказу от желания покататься на проезжей части или в других опасных местах”,- сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева.

Проект подготовлен бюро Almi OÜ, строительные работы проводятся фирмой YIT Ehitus AS. Окончание строительства запланировано на середину июля 2018.