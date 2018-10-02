02.10.2018, 10:22

В ласнамяэском Medicum исчезнет ряд врачей-специалистов, резко сократится количество приемов к оставшимся

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Больничная касса: езжайте в другие районы и уезды!
rus.delfi.ee
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В ласнамяэском Medicum исчезнет ряд врачей-специалистов, резко сократится количество приемов к оставшимся
Foto: Marko Mumm

Со вчерашнего дня в ласнамяэской поликлинике Medicum нельзя зарегистрироваться на прием к некоторым врачам-специалистам. Люди, у которых уже есть номерок, смогут посетить врача и при необходимости прийти на повторные приемы, но далее пациенты должны будут искать помощи врачей этих специальностей в других районах города и уголках Харьюмаа.

Поскольку Medicum — это частное учреждение, то Больничная касса каждые четыре года в порядке тендера распределяет для нее номерки. На этот раз было решено упразднить приемы ЛОРа, окулиста, эндокринолога и хирурга. Кроме того, на 50-90% было снижено количество приемов пульмонолога, ортопеда и гастроэнтеролога. По части приема гинеколога ясности пока нет.

Главая Больничной кассы Райн Лаане проблемы в сложившееся ситуации не видит. ”Транспорт у нас в Таллинне бесплатный. Люди могли бы обратить свои взоры на другие лечебные учреждения. Если посмотреть на другие больницы Таллинна, то очереди там довольно длинные, но в некоторых соседних уездах можно попасть на прием уже на следующий день или через день”, — сказал он.

В результате изменений может возникнуть и такая ситуация, что посещавший долгое время одного и того же доктора пациент будет вынужден сменить врача. Член правления Больничной кассы Майви Парв объясняет это необходимостью равного обращения со всеми поставщиками услуг по здравоохранению.

Глава отдела по администрированию партнеров Больничной кассы Марко Тяхна говорит, что предложения от частных клиник по регионам оценивалось четырьмя комиссиями. Главными критериям в первом туре тендера были качество обслуживания, доступность и законопослушность, во втором — цены ниже предусмотренных прейскурантом Больничной кассы. Если в итоге показатели оказывались равными, то победитель определялся методом жеребьевки.

Несмотря на то, что доступность являлась одним из критериев, Ласнамяэ как отдельная зона не выделяется. В качестве одной общей зоны предоставления услуг здравоохранения рассматривается весь Харьюмаа вместе с Талллинном.

”Реальная жизнь на примере очередей, которые превышают разрешенное время ожидания, показывает, что имеющие медицинское страхование жители Ласнамяэ не хотят искать амбулаторной помощи врача-специалиста за пределами своего района, — говорит член правления Medicum Яанус Воол. — Представленные в разные годы письменные протесты и предложения со стороны поставщиков услуги здравоохранения в Ласнамяэ остались на всех уровнях организации здравоохранения без ответа”. По его словам, Ласнамяэ нуждается в 120 000 приемах врачей-специалистов на период действия тендера и сейчас покрыто лишь немногим более половины этой цифры.

Воол отмечает, что в случае чего отозвать решение будет очень сложно, поскольку по состоянию на данный момент они вынуждены сократить 7-8 врачей, а также медсестер. Подобная ситуация уже возникала в 2014 году, когда также было резко уменьшено количество финансируемых Больничной кассы приемов и сокращено 17 медиков.

Что же говорить пациентам из Ласнамяэ, которым, может, в связи с состоянием здоровья трудно добираться до Палдиски или Ыйсмяэ?

”Мы все должны с этим свыкнуться”, — ответила член правления Больничной кассы Майви Парв.

Комментарий старейшины Ласнамяэ

”В Ласнамяэ, где насчитывается более 120 тысяч жителей, должна быть доступна помощь врачей-специалистов, ее обеспечение является обязанностью Больничной кассы, — сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева. — Реплики относительно возможности обратиться за медицинской помощью в соседний уезд, воспользовавшись для этого бесплатным общественным транспортом, показывают, что у руководителя Больничной кассы по меньшей мере расплывчатые понятия как о гуманности, так и о медицине и транспорте”.

Райт Лаане ежемесячно получает достаточно, чтобы действовать во имя эффективности медицинской помощи, считает старейшина. ”Ни о какой эффективности не может быть и речи, если мы ликвидируем в Ласнамяэ медицинскую помощь и больным придется искать врача по всей Эстонии”, — сказала Юферева. ”С точки зрения Эстонии, Таллинна и района Ласнамяэ будет лучше, если Райт Лаане немедленно прекратит свои безответственные эксперименты по управлению и его снимут с должности”.

ТОП

Старейшина выразила надежду, что совет Больничной кассы во главе с министром социальных дел Рийной Сиккут и министром финансов Тоомасом Тынисте предпримут необходимые шаги для нормализации создавшейся ситуации, положат конец кризису управления и помогут обеспечить доступность медицинской помощи.

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