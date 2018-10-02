В ласнамяэском Medicum исчезнет ряд врачей-специалистов, резко сократится количество приемов к оставшимся

Несмотря на то, что доступность являлась одним из критериев, Ласнамяэ как отдельная зона не выделяется. В качестве одной общей зоны предоставления услуг здравоохранения рассматривается весь Харьюмаа вместе с Талллинном.
”Реальная жизнь на примере очередей, которые превышают разрешенное время ожидания, показывает, что имеющие медицинское страхование жители Ласнамяэ не хотят искать амбулаторной помощи врача-специалиста за пределами своего района, — говорит член правления Medicum Яанус Воол. — Представленные в разные годы письменные протесты и предложения со стороны поставщиков услуги здравоохранения в Ласнамяэ остались на всех уровнях организации здравоохранения без ответа”. По его словам, Ласнамяэ нуждается в 120 000 приемах врачей-специалистов на период действия тендера и сейчас покрыто лишь немногим более половины этой цифры.
Воол отмечает, что в случае чего отозвать решение будет очень сложно, поскольку по состоянию на данный момент они вынуждены сократить 7-8 врачей, а также медсестер. Подобная ситуация уже возникала в 2014 году, когда также было резко уменьшено количество финансируемых Больничной кассы приемов и сокращено 17 медиков.
Что же говорить пациентам из Ласнамяэ, которым, может, в связи с состоянием здоровья трудно добираться до Палдиски или Ыйсмяэ?
”Мы все должны с этим свыкнуться”, — ответила член правления Больничной кассы Майви Парв.
Комментарий старейшины Ласнамяэ
”В Ласнамяэ, где насчитывается более 120 тысяч жителей, должна быть доступна помощь врачей-специалистов, ее обеспечение является обязанностью Больничной кассы, — сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева. — Реплики относительно возможности обратиться за медицинской помощью в соседний уезд, воспользовавшись для этого бесплатным общественным транспортом, показывают, что у руководителя Больничной кассы по меньшей мере расплывчатые понятия как о гуманности, так и о медицине и транспорте”.
Райт Лаане ежемесячно получает достаточно, чтобы действовать во имя эффективности медицинской помощи, считает старейшина. ”Ни о какой эффективности не может быть и речи, если мы ликвидируем в Ласнамяэ медицинскую помощь и больным придется искать врача по всей Эстонии”, — сказала Юферева. ”С точки зрения Эстонии, Таллинна и района Ласнамяэ будет лучше, если Райт Лаане немедленно прекратит свои безответственные эксперименты по управлению и его снимут с должности”.
Старейшина выразила надежду, что совет Больничной кассы во главе с министром социальных дел Рийной Сиккут и министром финансов Тоомасом Тынисте предпримут необходимые шаги для нормализации создавшейся ситуации, положат конец кризису управления и помогут обеспечить доступность медицинской помощи.