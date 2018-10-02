В ласнамяэском Medicum исчезнет ряд врачей-специалистов, резко сократится количество приемов к оставшимся

Поскольку Medicum — это частное учреждение, то Больничная касса каждые четыре года в порядке тендера распределяет для нее номерки. На этот раз было решено упразднить приемы ЛОРа, окулиста, эндокринолога и хирурга. Кроме того, на 50-90% было снижено количество приемов пульмонолога, ортопеда и гастроэнтеролога. По части приема гинеколога ясности пока нет.

Главая Больничной кассы Райн Лаане проблемы в сложившееся ситуации не видит. ”Транспорт у нас в Таллинне бесплатный. Люди могли бы обратить свои взоры на другие лечебные учреждения. Если посмотреть на другие больницы Таллинна, то очереди там довольно длинные, но в некоторых соседних уездах можно попасть на прием уже на следующий день или через день”, — сказал он.

В результате изменений может возникнуть и такая ситуация, что посещавший долгое время одного и того же доктора пациент будет вынужден сменить врача. Член правления Больничной кассы Майви Парв объясняет это необходимостью равного обращения со всеми поставщиками услуг по здравоохранению.

Глава отдела по администрированию партнеров Больничной кассы Марко Тяхна говорит, что предложения от частных клиник по регионам оценивалось четырьмя комиссиями. Главными критериям в первом туре тендера были качество обслуживания, доступность и законопослушность, во втором — цены ниже предусмотренных прейскурантом Больничной кассы. Если в итоге показатели оказывались равными, то победитель определялся методом жеребьевки.