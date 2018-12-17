В ласнамяэском карьере Вяо пройдут взрывные работы

Разрешение на проведение буровзрывных работ выдано Департаментом технического надзора фирме ”Voglers Eesti OÜ”. Цель проводимых работ — строительные взрывы для углубления в нижние слои известняковых пород. Согласно указанному в разрешении кадастровому коду, речь идёт о северо-восточной части карьерной территории, неподалёку от Таллинской электростанции.

Как сообщают Таллиннский коммунальный департамент и столичная мэрия, запланированные взрывные работы на территории ласнамяэского карьера Вяо начнутся уже на следующей неделе, 24 декабря. ”Просим не пугаться жителей расположенных поблизости микрорайонов. Звуки взрывов могут быть громкими, но никакой опасности для жильцов окрестных домов они не несут”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски.

Разрешение на проведение взрывных работ, выданное департаментом, действует до 13 ноября следующего года.