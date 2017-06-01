В ласнамяэской "канаве" появятся 38 клумб в форме символических зерен мудрости

Сегодня, в Международный день защиты детей, пройдет детско-юношеский праздник цветов, в ходе которого на разделительной полосе улицы Лаагна появятся 38 клумб в форме символических зерен мудрости.

На это время, с 10 до 14 часов, улица будет от улицы Гонсиори до улицы Кярбери закрыта для транспорта, кроме общественного.

Праздник откроется в 10:45 у остановки Сабатяхе. В 11 часов начнется посадка цветов. Завершение церемонии пройдет в парке Тондилоо (возле дома 28а по улице Линнамяэ), где будут вручены грамоты и призы, а затем состоится концерт.

Как отметил вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, цель праздника не ограничивается просто украшением города. Практика создания цветочных клумб — это часть экологического воспитания детей и молодежи, а практике предшествовали еще и теоретические занятия.

Создаваемые клумбы будут иметь суммарную площадь 4150 кв.м. и протянутся на 6,2 км. Клумбы на Лаагна появятся на 11 участках между виадуками. Форма клумб объясняется тем, что нынешний год в Эстонии — год детско-юношеской культуры. Юные садоводы, а их ожидается около 800 из 13 школ, высадят.почти 3,5 тысячи роз и более 15 тысяч цветов других видов. К осени их сменят гиацинты, крокусы и нарциссы. Сейчас будут посажены и 4 рябины.

В прошлом году аналогичная акция в рамках того же проекта "Зеленая артерия" движения за звание Зеленой столицы Европы была проведена на бульваре Сыпрузе.