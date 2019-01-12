В Ласнамяэской и Тондиской основных школах пройдет капитальный ремонт стоимостью 20 миллионов евро

Вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер, отвечающий за социальную сферу и сферу здравоохранения, отметил, что эта долгожданная инвестиция поможет решить как проблему плохого состояния зданий, так и вопрос нехватки помещений. В частности, в школьных комплексах будут созданы условия для реабилитации.

В этом году начнутся строительные работы в Тондиской основной школе, в ходе которых не соответствующее требованиям здание будет снесено, а на его месте с учетом особых потребностей учеников будет построено новое. К подготовке и сносу здания планируется приступить уже в январе, фундамент будет заложен к лету.

Вице-мэр Вадим Белобровцев, курирующий сферу образования, добавил, что в школах появятся классы для изучения таких предметов как труд и технология, домоводство и рукоделие, а также условия для развития различных увлечений и новый спортзал. При школе появится также ученический дом и помещения для Таллиннского учебно-консультативного центра.

Учебная работа в Тондиской основной школе должна начаться 1 сентября 2020 года. Финансирование строительства спланировано при сотрудничестве с Министерством образования и науки. Предполагаемая стоимость проекта составляет 11 780 000 евро.

Фото: Раэпресс

В начале 2019 года будет готов строительный проект Ласнамяэской основной школы. Полная стоимость проекта, согласно плану, составит 7 750 000 евро.