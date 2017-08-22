В Ласнамяэ завершилось несколько ремонтных проектов и планируются новые

Темой очередного инфодня, который прошел в понедельник, 21 августа, стал обзор важнейших объектов коммунального строительства, сообщает управа Ласнамяэ.

За летний период в Ласнамяэ был отремонтирован не один десяток внутриквартальных дорог, подходит к завершению восстановительный ремонт внутриквартальных дорог в поселении Лаагна, проложена подъездная дорога к детскому саду Суур Паэ, отремонтирован виадук Кантси и открыта площадка для игры в баскетбол в парке Паэ.

Самый масштабный проект, который будет реализован в ближайшее время — многофункциональный парк Прийсле, строительство которого начнется уже в ближайшее время. Его планируется завершить в конце осени.

К середине сентября планируется завершить работы по строительству спортивного стадиона на улице Хярма, 14, будет построена спортивная площадка в парке Тондилоо. Там установят долгожданные рампы, построят площадку для экстремальных видов спорта, элементы для занятий work out и баскетбольную площадку со зрительскими местами.

На ближайшее время запланировано строительство нескольких игровых площадок для детей на улице Валге, Асундузе и Маяка. Кроме того, будет обновлен стадион на улице Катлери.

Жителей домов по адресу Паэ, 7,9,11,13 и 15 вскоре порадует отремонтированная дорога возле гаражей.

В начале сентября автобус 31 будет останавливаться на новой остановке Выйдуйооксу возле магазина Паэпарги Maxima.