В Ласнамяэ завершены работы на двух долгожданных объектов

Завершилась стартовавшая в середине августа реконструкция внутриквартальной дороги, проходящей возле домов 7-15 по улице Паэ, а также завершён восстановительный ремонт улицы Лийкури, сообщает пресс-служба управы Ласнамяэ.

На улице Лийкури в ходе работ заменили асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, от улицы Смуули до улицы Выйдуйоксу, восстановлено озеленение, установили новый амортизированный бордюр и новые знаки дорожного движения.

Работы осуществила фирма Viamer Grupp OÜ. Ремонтные работы проходили с 15 августа текущего года и были завершены на прошлой неделе.

На улице возле домов 7-15 по улице Паэ в результате работ был сконструирован новый отрезок дороги, проложена канализация для сточных вод, установлено освещение и восстановлено озеленение.

Также был построен новый въезд на улицу Паэпарги, что значительно снизит нагрузку на улице Паэ в часы пик. Работы по реконструкции осуществила фирма AS Tref Nord.