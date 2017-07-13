В Ласнамяэ заканчивается строительство открытых теннисных кортов

В теннисном центре Tallink в Ласнамяэ скоро появится шесть новых теннисных кортов с твёрдым покрытием. Строительные работы планируется завершить в конце июля, значится в пресс-релизе.

”Укладка базового слоя и асфальта началась еще в апреле, так что сейчас осталось лишь покрасить корты. Эта работа требует сверхточности и занимает много времени, а выполнять её можно только при сухой погоде, но мы надеемся, что в конце июля корты будут готовы”, — сообщил руководитель теннисного центра Tallink и главный тренер Эстонского теннисного союза Мяртен Тамла.

Уличные корты теннисного центра Tallink оборудованы твёрдым покрытием Plexipave, которое используется при проведении самых значимых теннисных турниров по всему миру. Особая система формирования покрытия и нанесения слоёв краски, использованная при строительстве кортов, обеспечивает равномерный отскок мяча и не повышает нагрузку на колени и суставы игроков.

”Мы приглашаем на корты и профессиональных спортсменов, и любителей. Ещё один плюс твёрдого покрытия заключается в том, что, в отличие от грунтовых кортов, одежда и обувь игроков не будет пачкаться. Если же нынешняя прохладная погода не вызывает желания играть в теннис на улице, приходите в наш центр — здесь круглый год к вашим услугам 14 крытых кортов”, — добавил Тамла.

Теннисный центр Tallink — крупнейший в Эстонии спортивный центр общей площадью 15 000 квадратных метров и стоимостью 10 миллионов евро, который открылся в декабре прошлого года. Помимо 6 уличных кортов, он вмещает в себя 14 крытых теннисных кортов и 10 площадок для бадминтона. При сооружении кортов особое внимание уделялось освещению помещений и акустике. Крыша держится на 25-метровых перекрытиях, что позволило избежать строительства опорных колонн между кортами.

В центре также работают 3 студии для занятий аэробикой и находится просторный тренажерный зал.