В Ласнамяэ заглянули в будущее

Во вторник, 2 мая, в Культурном центре "Линдакиви" прошла конференция "Ласнамяэ 2018-2022. Взгляд в будущее", на которой бизнесмены и городские чиновники нарисовали перед собравшимися будущее самого большого района Таллинна. Прогнозы самые радужные — район обещают сделать удобным, дружелюбным и привлекательным, где будет не только жилье, но и рабочие места, места для проведения досуга.

Часть конференции была посвящена микрорайону Лаагна. Специалисты строительно-проектировочной фирмы AS K-Projekt Рейн Анусвеэр и Таави Агасильд представили свое видение будущего этого самого густонаселенного микрорайона города. Одной из идей было строительство над каналом Лаагна теэ пешеходной зоны, на которой можно будет проводить свободное время, работать, заниматься спортом. Представители фирмы AS K-Projekt привели много примеров уже существующих решений из других городов мира и представили участникам конференции визуализацию того, как бы они выглядели в микрорайоне Лаагна. Немного футуристический проект заставил многих участников конференции помечтать. По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, представленная визуализация помогла ей взглянуть на ”канаву” с другой стороны и задуматься о более смелых проектах для мостов Лаагна теэ.

Выступление директора по маркетингу фирмы InF Maja Марта Микка затронуло тему создания в Ласнамяэ главной площади района и строительство на Осмуссааре тее рядом с уже возведенным теннисным центром Tallink большого торгового и развлекательного центра.

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева рассказала в своем выступлении о программе "Позитивный Таллинн 2014-2018". ”Благодаря этой программе за последние четыре года в Ласнмяэ появилось 10 новых масштабных проектов: построен Детский сад Кихну, уже осенью этого года примет своих первых жильцов Дом учителя, проведен восстановительный ремонт улицы Пунане, созданы новые велосипедные дорожки, возведен парк Тондилоо, проведен масштабный ремонт улиц Маяка, Лумму и Лойтсу. Построена Ласнасмяэская эко-баня, установлены новые детские игровые площадки, распахнул свои двери многофункциональный Ледовый холл "Тондираба", в Культурном центре "Линдакиви" проходят бесплатные концерты классической музыки”,- отметила она.

Во второй части выступления глава Ласнамяэ подвела итоги новой программы ”Позитивный Таллинн 2018-2022” и рассказала участникам конференции о самых интересных идеях жителей района, собранных в рамках этой программы. Управа уже в ближайшие дни представит самые интересные и достойные идеи в горуправу для составления и утверждения новой программы развития города и района. ”Жители Ласнамяэ больше всего мечтают о бассейне и кинотеатре недалеко от дома. Много предложений поступило о строительстве новых велосипедных дорожек, парков, спортивных и детских сооружений. Всего за три месяца в Ласнамяэ было собрано более 1500 идей. Спасибо всем за активное участие! Многие из предложенных идей будут реализованы нами уже в ближайшие годы”,- подвела итог конференции Мария Юферева.