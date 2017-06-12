В Ласнамяэ в рамках месячника благоустройства собрали более 60 тонн мусора

По словам заместителя старшины Ласнамяэ Яануса Рийбе, стартовавший 7 апреля в парке Паэ месячник благоустройства закончился очень хорошими результатами. В рамках толок и мероприятий по благоустройству было собрано более 60 тонн мусора, сообщает управа Ласнамяэ.

В рамках месячника благоустройства в Ласнамяэ в различных местах прошли толоки. Также в апреле-мае прошло много акций и в квартирных товариществах района, главной целью которых было сделать Ласнамяэ чище и зеленее. Состоялись многочисленные общественные толоки, в том числе рейд по сбору опасных отходов и старой техники.

По словам заместителя старейшины Ласнамяэ Яануса Рийбе в рамках месячника благоустройства в основном собирали мусор, облагораживали парки и территории детских площадок, были почищены находящиеся на остановках общественного транспорта скамейки и урны для мусора. При сотрудничества с Департаментом окружающей среды были посажены цветы, которые украсили территорию района.

”В этом году в рамках месячника благоустройства в Ласнамяэ собрали и вывезли 58,7 тонн смешанного мусора и 2,3 тонны биоразлагаемых отходов. Приятно отметить, что гражданские объединения Ласнамяэ, квартирные товарищества и различные учреждения активно участвовали в мероприятиях месячника благоустройства”, — сказал заместитель старейшины Ласнамяэ Яанус Рийбе.

”Чем больше людей привлечено к мероприятиям по благоустройству, тем больше жители будут осведомлены об экологичном поведении и тем меньше вероятность, что в последующие годы возникнут незаконные свалки, которые нудно будет ликвидировать”, — произнес Рийбе.