В Ласнамяэ в праздновании Ивановой ночи приняли участие свыше 6000 человек

В пятницу, 23 июня, в Ласнамяэ состоялось масштабное мероприятие, посвященное празднованию Ивановой ночи. По данным местных властей, в нем приняли участие свыше 6000 человек.

Об этом в субботу, 24 июня, сообщила пресс-служба районной управы, отметив, что гулянья вновь были организованы в уже знакомом многим жителям района месте — Паэвялья.

Празднование Ивановой ночи началось в восемь часов вечера, а все события и развлечения продлились до часу ночи. Гостей, пришедших весело встретить Иванову ночь, ожидала насыщенная концертная программа.

Своими выступлениями публику радовали и развлекали коллектив народных танцев As-Sa, ансамбль ”Златые горы”, ансамбль ”Чары”, Олави Отепалу и его группа, а для любителей музыки в стиле pop-rock выступила группа ”Tricky Jay”. Праздничную атмосферу дополнил традиционный большой костер, который зажгла старейшина района Мария Юферева.