В Ласнамяэ торжественно открыли новое здание Линнамяэского Русского Лицея

В понедельник, 4 сентября состоялось торжественное открытие нового здания Линнамяэского Русского Лицея по адресу Ляэнемере теэ, 32. Здание школы полностью отремонтировано и уже сегодня гимназисты приступили к занятиям в новом помещении, сообщает управа Ласнамяэ.

Таллиннский линнамяэский русский лицей — это первая школа Таллинна, в которой гимназисты будут учиться отдельно от основной школы, заявляет управа. В гимназии будет как дневное, так и вечернее обучение

На месте гардероба построен атриум с читальным залом и зоной отдыха. Там же находятся ступеньки для сидения, рядом — столовая зона и кафе. В подвальных помещениях находятся кабинеты робототехники и информатики, а также гардероб для учеников, в котором у каждого будет личный шкафчик, и учительский гардероб.

Часть С-корпуса школы была снесена, а на ее месте построен большой спортивный зал (32 на 34 метра) с трибунами. В спортзале есть полноразмерная баскетбольная площадка и три площадки для игры в волейбол. В подвальном помещении 300 кв. метров отведено под гимнастический зал, 100 кв. метров — зал для занятий аэробикой и 100 кв. метров для тренажерного зала вместе с помещениями для инвентаря, раздевалок, душевых и двух бань.

За ограждением расположен стадион с беговыми дорожками с тартановым покрытием, футбольное поле с искусственным покрытием, площадка для прыжков в длину, площадки для толкания ядра, спортивный городок и площадки для игры в мяч. Рядом со школой расположена стоянка для 60 велосипедов.

Школа рассчитана на 735 учеников. Руководить обновленной школой продолжит Сергей Гаранжа.