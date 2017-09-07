В Ласнамяэ стартует новый цикл спортивно-оздоровительных мероприятий

Этой осенью управа Ласнамяэ предлагает жителям новые и продолжает уже полюбившиеся спортивно-оздоровительные мероприятия.

Как сообщает управа, начиная с 7 сентября, по четвергам в парке Паэ пройдут тренировки по скандинавской ходьбе. Тренировки проводит инструктор международного уровня Рене Меймер. Участие в занятиях и прокат палок бесплатное. Сбор в 17:30 около управы Ласнамяэ, ул. Палласте, 54.

Со следующей недели по четвергам в Культурном центре Линдакиви начнутся занятия для будущих мам по методу ”Сонатал” — музыка рождения. Первое занятие под руководством педагога Людмилы Соловьевой состоится 14 сентября с 18:00 до 19:00. Участие бесплатное. Зарегистрироваться на занятия и получить дополнительную информацию можно здесь.

Кроме того, управа Ласнамяэ в сотрудничестве с Центром "Искусства Жизни" (Art of Living) приглашают на тренировки по йоге с символичным названием ”Йога бабушки”. Посещать занятия могут не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины 60+. Тренировки пройдут в танцевальном зале Культурного центра Линдакиви с 20 сентября по средам с 10:00-11:30. Занятия проводятся бесплатно. Зарегистрироваться на занятия и получить дополнительную информацию можно здесь.

А для молодежи предлагаются бесплатные занятия по уличной гимнастике work-out по средам и воскресеньям в парке Паэ.