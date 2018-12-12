В Ласнамяэ создается дом социального призрения

Дом социального призрения — не постоянное жилье, а временный приют на срок от нескольких месяцев до пары лет, предназначенный помочь людям в ресоциализации с тем, чтобы они могли жить в обществе самостоятельной жизнью, пояснил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер.

Предполагаемая стоимость проекта — 6 миллионов евро. Проектирование предполагается начать в 2021 году.