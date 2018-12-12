12.12.2018, 19:50

В Ласнамяэ создается дом социального призрения

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Tallinn ülevalt
LasnamäeFoto: Ilmar Saabas

Таллиннская городская управа направила городскому собранию на утверждение детальную планировку участка по улице Пунане, 48а, где намечается построить дом социального призрения примерно на 80 человек, сообщает Раэпресс.

Дом социального призрения — не постоянное жилье, а временный приют на срок от нескольких месяцев до пары лет, предназначенный помочь людям в ресоциализации с тем, чтобы они могли жить в обществе самостоятельной жизнью, пояснил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер.

Предполагаемая стоимость проекта — 6 миллионов евро. Проектирование предполагается начать в 2021 году.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии