В Ласнамяэ создается дом социального призрения

Таллиннская городская управа направила городскому собранию на утверждение детальную планировку участка по улице Пунане, 48а, где намечается построить дом социального призрения примерно на 80 человек, сообщает Раэпресс.
Дом социального призрения — не постоянное жилье, а временный приют на срок от нескольких месяцев до пары лет, предназначенный помочь людям в ресоциализации с тем, чтобы они могли жить в обществе самостоятельной жизнью, пояснил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер.
Предполагаемая стоимость проекта — 6 миллионов евро. Проектирование предполагается начать в 2021 году.
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