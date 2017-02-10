В Ласнамяэ состоялся первый правовой семинар

В четверг, 9 февраля в Культурном центре Линдакиви состоялся первый бесплатный правовой семинар, сообщает управа Ласанмяэ. На семинаре партнер управы — юрист Данил Липатов рассказал о самых распространенных проблемах, с которыми жители обращаются к нему в рамках совместного проекта юридического бюро и управы Ласнамяэ, и о вариантах их решения, а также ответил на вопросы всех желающих.

Идея семинара родилась из совместного социального проекта управы Ласнамяэ и юридического бюро Progressor, в рамках которого жители района могут получить бесплатную юридическую помощь. Семинар прошел в формате вопросов-ответов. На семинаре была приятная, рабочая атмосфера, участники активно задавали юристу вопросы и получали на них ответы и советы. За два часа из зала поступило порядка 30 вопросов, на которые юрист дал ответ.

”Семинар прошел успешно. Было видно, что люди пришли сюда за ответами на конкретные, волнующие их вопросы. К сожалению, многим из-за тяжелого материального положения квалифицированная юридическая помощь остаётся недоступной и подобные семинары очень нужны. Обязательно в сотрудничестве с управой Ласнамяэ продолжим похожие мероприятия и в будущем”, — сказал представитель юридического бюро Progressor Данил Липатов.

"Мне очень приятно, что в рамках нашего сотрудничества состоялся первый бесплатный правовой семинар. Такие социально-направленные проекты очень важны. Наш совместный с юридическим бюро Progressor проект оказался очень продуктивным. За год бесплатную правовую помощь получило около 230 человек, а на сегодняшнем семинаре было рассмотрено много правовых вопросов и проблем”, — добавила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.