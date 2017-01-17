Перед представителями квартирных товариществ с докладами выступил специалисты из Таллиннского департамента окружающей среды и Таллиннский Центр Отходов. Язык проведения мероприятия был русский. В среду, 18 января пройдет аналогичный инфодень на эстонском языке.
Управа Ласнамяэ по меньшей мере раз в месяц организует для руководителей квартирных товариществ инфодень. В январе пройдет два мероприятия. Следующая встреча пройдет уже 23 января (на русском языке) и 25 января (на эстонском языке). Перед представителями квартирных товариществ выступят специалисты управы, на повестке для будет тема: „Выделяемые городом квартирным товариществам пособия ”Дворы в порядок”, ”Фасады в порядок” и ”Зеленый двор””.
Место проведения инфодней — районная управа Ласнамяэ (Палласти, 54), зал первого этажа.
”Инфодни для квартирных товариществ очень популярны, ведь к выбору обсуждаемых тем мы привлекаем руководство товариществ, и обсуждаем важные и сложные темы. С докладами выступают специалисты из разных департаментов, которые могут помочь в решении нелегких проблем многоквартирных домов”, — добавила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.