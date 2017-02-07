В Ласнамяэ состоится первый правовой семинар

Партнер управы Ласнамяэ юридическое бюро Progressor приглашает жителей района на первый бесплатный правовой семинар, в рамках которого специалист юридического бюро Данил Липатов ответит на вопросы ласнамяэсцев. Семинар состоится 9 февраля в КЦ Линдакиви в 16:00, значится в пресс-релизе.



Недавно управа Ласнамяэ и юридическое бюро Progressor отметили первую годовщину совместной деятельности, в рамках которой специалисты юридического бюро предлагали жителям района бесплатную правовую помощь. За год помощь получило около 230 человек.

Проект продолжит работу и в этом году. В связи с высокой востребованностью бесплатной правовой помощи управа Ласнамяэ в сотрудничестве с юридическим бюро Progressor организуют в Культурном центре Линдакиви 9 февраля в 16.00 бесплатный правовой семинар. Семинар пройдёт в форме вопросов-ответов. Жителей ждёт не скучная лекция, а живое общение юриста и гостей семинара, где каждый желающий сможет получить ответ на свой вопрос.

”Мне очень приятно, что у жителей Ласнамяэ есть возможность получить бесплатную правовую помощь. Обязательно приходите на семинар, ведь очереди на бесплатную консультацию, к сожалению довольно большие. На семинар ещё есть свободные места. Юрист на месте ответит на вопросы по теме семейного, наследственного и долгового права. Ждём также и слушателей, ведь хороший совет не имеет цены”, — добавила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.