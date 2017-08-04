В Ласнамяэ ремонтируют дороги

В четверг, 3 августа чиновники управы Ласнамяэ посетили с инспекцией ряд объектов, которые должны быть сданы в ближайшее время. К числу важнейших объектов относятся подъездная дорога к детскому саду Суур-Паэ, пешеходная дорога возле социальных домов по адресу Паасику, 7/ Катлери, 6 и внутриквартальные дороги микрорайона Лаагна, значится в пресс-релизе.

Строительство подъездной дороги по адресу Пунане, 29, возле детского сада Суур-Паэ — долгожданный объект. В ходе работ построили подъездную дорогу к саду, продлили пешеходную дорожку и создали парковочные места. Также вскоре вокруг детского сада будет установил новый забор, что значительно увеличит его территорию. ”Дорога к детскому саду проходила через землю квартирного товарищества, поэтому создание подъездной дороги было необходимо. Руководство сада и родители ждали этого многие годы”, — отметила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева. На данный момент объект практически готов и завершаются работы по озеленению.

Второй объект, который посетили руководители о района, была обновлённая пешеходная дорога возле социальных домов по адресу Паасику, 7/ Катлери, 6. Данный объект завершён и сдан в эксплуатацию.

Самый масштабный строительный проект находится в микрорайоне Лаагна, где проходит восстановительный ремонт внутриквартальных и пешеходных дорог. Работы подходят к завершению и будут закончены к концу августа.

”Я прошу всех жителей запастись терпением и пониманием того, что строительство не бывает без шума и пыли. Эти неудобства временные, а в результате жизнь в районе станет еще более комфортной ", — добавила Юферева.