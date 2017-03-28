В Ласнамяэ расскажут о возможностях изучения эстонского языка

Фонд интеграции и миграции "Наши люди" в сотрудничестве с управой Ласнамяэ приглашает всех желающих познакомиться с различным возможностями изучения эстонского языка. Инфочас «Возможности обучения эстонскому языку» пройдет в здании управы Ласнамяэ во вторник, 28 марта, начало в 18:00.

На инфочасе ”Возможности обучения эстонскому языку”, который в сотрудничестве с управой Ласнамяэ организует Фонд интеграции и миграции ”Наши люди” (MISA), разговор пойдет о том, какие сегодня существуют возможности учить эстонский бесплатно или дешево, а также самостоятельно.

Узнать больше информации об инфодне, а также сообщить о своем участии можно по бесплатному инфотелефону консультационного центра MISA 800 9999.

”Управа Ласнамяэ сотрудничает с Фондом интеграции и миграции "Наши люди" с прошлого года, и главным результатом стали языковые кафе, которые проходят в Ласнамяэ с большим успехом. Кроме языковых кафе, есть много различных возможностей для изучения эстонского языка. Приходите на инфочас, и специалисты фонда расскажут вам обо всех вариантах”,- пригласила на инфочас всех горожан старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.