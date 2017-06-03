В Ласнамяэ прошла благотворительная ярмарка

В субботу, 3 июня в Ласнамяэ в ресторане Kichen Rõõm прошла благотворительная ярмарка ”5 звёзд”. Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей и целью которого являлось поддержка детей с особыми потребностями, сообщила пресс-служба управы района.

В рамках ярмарки все желающие смогли приобрести товары изготовленные детьми с особыми потребностями из основной школы Кадака, Ласнамяэского детского центра, и из организаций ”Особый Мир” и ”Тепло сердец”. На мероприятии в качестве волонтёров работали известные деятели города, среди которых была старейшина Ласнамяэ Мария Юферева и вице-мэр города Михаил Кылварт. Все вырученные на ярмарке средства пойдут на поддержку детей.

”Очень важно поддерживать всех детей и давать им почувствовать людское тепло. Все товары на ярмарке были изготовлены детьми с особыми потребностями и наша поддержка как моральная, так и материальная для них просто необходима. Нужно понять, что такие люди живут среди нас и являются полноценными членами общества. Средства собранные на ярмарке помогут как детям, так и их родителям сделать их жизнь немного ярче”, — отметила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.