В Ласнамяэ прошел забег парка Паэ

В среду, 24 мая Управа Ласнамяэ совместно со спортивным клубом Спарта и Стамина организовали народный забег парка Паэ. Спортивное мероприятие для всей семьи собрало порядка 300 любителей бега, ведь помимо забега на время было много различных занятий для детей.

В среду, 24 мая прошёл второй в истории района народный забег парка Паэ. Мероприятие прошло в сотрудничестве со спортивными клубами Спарта и Стамина. В рамках мероприятия состоялся детский забег, забег на время и без замера времени, тренировка по скандинавской ходьбе, тренировки по Тай Чи, детские футбольные матчи и многое другое. Забег на время (дистанция 4,8 км) выиграл победитель прошлогоднего забега Сергей Рябышкин. Среди женщин лучшей была Алла Кедрова. Среди девушек юниоров победителем стала Маргарет Тартер, среди юношей юниоров Антон Запорожец, среди ветеранов победителем был Владимир Фролов.

Для детей на месте было много занятий. На протяжении всего мероприятия в распоряжении ребят был бесплатный батут от Batuudijuss, в палатке управы Ласнамяэ для всех желающих был бесплатный аквагрим. Под руководством тренеров FC Radina можно было поиграть в футбол и получить мастер-класс игры в футбол. Все дети получили небольшие памятные призы от управы Ласнамяэ. В мероприятии принял участие известный марафонец Роман Фости. Вел мероприятие Рихо Ярвалайнен.